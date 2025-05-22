После войны в Украине станет еще хуже: в Финляндии озвучили заявление

Финляндия ожидает, что по завершении войны в Украине Россия продолжит наращивать свои войска вдоль общей границы, заявил генерал-майор Сами Нурми, руководитель стратегического отдела Сил обороны Финляндии.

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По его словам, российская сторона уже расширяет военное присутствие вблизи границ НАТО, в частности, вблизи Финляндии.

Нурми подчеркнул, что финские военные внимательно анализируют передвижение и активность России. Как часть Североатлантического альянса, Финляндия должна быть готова к худшим сценариям. Спутниковые снимки, обнародованные New York Times, показали заметное наращивание российской военной инфраструктуры: новые ряды палаток, размещение техники, реконструкцию укрытий авиации, а также строительство новой вертолетной базы.

"Мы видим изменения в структуре — развитие инфраструктуры вблизи нашей границы, что свидетельствует о подготовке к возвращению участвовавших в боевых действиях в Украине частей, в том числе сухопутных войск", — заявил Нурми.

Он отметил, что эти действия осуществляются постепенно и пока имеют умеренный масштаб, но признаки переоснащения и завоза новой техники очевидны. По словам генерала, сложно точно определить, планирует ли Россия переброску дополнительных сил в Украину, или размещение их на границе с Финляндией — скорее, речь идет об обоих вариантах.

Нурми также напомнил, что после полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а затем Москва официально объявила о пересмотре своей военной стратегии у финской границы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что президент Финляндии Александр Стубб после российского удара по Сумам призвал ужесточить санкции против России. Финский президент отметил, что Россия продолжает варварскую захватническую войну, а убийством невинных гражданских в Сумах демонстрирует, что не уважает ни международное, ни гуманитарное право.