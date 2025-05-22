logo

BTC/USD

111000.26

ETH/USD

2665.21

LTC/USD

101.19

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС После войны в Украине станет еще хуже: в Финляндии озвучили заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

После войны в Украине станет еще хуже: в Финляндии озвучили заявление

Военные тщательно наблюдают за действиями Москвы и отмечают, что следует быть готовыми к худшим сценариям

22 мая 2025, 12:45 comments1955
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Финляндия ожидает, что по завершении войны в Украине Россия продолжит наращивать свои войска вдоль общей границы, заявил генерал-майор Сами Нурми, руководитель стратегического отдела Сил обороны Финляндии.

После войны в Украине станет еще хуже: в Финляндии озвучили заявление

Фото: из открытых источников

По его словам, российская сторона уже расширяет военное присутствие вблизи границ НАТО, в частности, вблизи Финляндии.

Нурми подчеркнул, что финские военные внимательно анализируют передвижение и активность России. Как часть Североатлантического альянса, Финляндия должна быть готова к худшим сценариям. Спутниковые снимки, обнародованные New York Times, показали заметное наращивание российской военной инфраструктуры: новые ряды палаток, размещение техники, реконструкцию укрытий авиации, а также строительство новой вертолетной базы.

"Мы видим изменения в структуре — развитие инфраструктуры вблизи нашей границы, что свидетельствует о подготовке к возвращению участвовавших в боевых действиях в Украине частей, в том числе сухопутных войск", — заявил Нурми.

Он отметил, что эти действия осуществляются постепенно и пока имеют умеренный масштаб, но признаки переоснащения и завоза новой техники очевидны. По словам генерала, сложно точно определить, планирует ли Россия переброску дополнительных сил в Украину, или размещение их на границе с Финляндией — скорее, речь идет об обоих вариантах.

Нурми также напомнил, что после полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а затем Москва официально объявила о пересмотре своей военной стратегии у финской границы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что президент Финляндии Александр Стубб после российского удара по Сумам призвал ужесточить санкции против России. Финский президент отметил, что Россия продолжает варварскую захватническую войну, а убийством невинных гражданских в Сумах демонстрирует, что не уважает ни международное, ни гуманитарное право.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости