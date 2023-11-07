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Появилась еще одна страна ЕС, где набирает силы антиукраинская партия

По информации FT, в Румынии стремительно набирает силы антиукраинская партия

сегодня, 12:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Румынии становится все более популярной крайне правая партия Альянса Союза румын (AUR), который стал главной оппозиционной силой страны. Рост популярности этой политической силы уже встревожил ряд европейских столиц, где начинают опасаться того, что лагерь стран, где к власти приходят антиукраинские силы, стремительно увеличивается. По соседству с Украиной уже есть Венгрия и Словакия, которые недоброжелательно настроены к своей соседке. К этим странам вскоре может присоединиться и Румыния, отказавшись поддерживать Украину в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Появилась еще одна страна ЕС, где набирает силы антиукраинская партия

Румыния. Фото из открытых источников

В материале говорится, что AUR стремительно начала увеличивать процент поддержки после выборов 2019 года. Во многом рост популярности этой политической силы связан с тем, что партия активно распространяла антиукраинские нарративы и дезинформацию. 


Отмечается, что лидер партии Джордж Симион занимает третье место по предпочтениям избирателей на президентских выборах (имея около 18 процентов), уступая заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ и премьер-министру Марселю Чолаку.

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Источник: https://www.ft.com/content/31af3e55-97f7-4bc2-a4e6-89ed2c0c461e
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