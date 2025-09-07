Появилась первая реакция ЕС на самую большую с начала войны атаку России по Украине

Рубрики
Slava Kot
В ночь на 7 сентября Россия совершила самую большую атаку на Украину с начала полномасштабной войны, выпустив более 800 воздушных целей. В ЕС жестко отреагировали на очередную массированную атаку по Украине и призвали к санкциям против России и большей военной помощи Киеву.
Реакция ЕС на самую большую атаку России по Украине. Фото из открытых источников
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что российский террор должен быть остановлен.
В Латвии также отреагировали на российские удары. Президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Кремль четко демонстрирует свое нежелание мира.
Премьер Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что атаки направлены именно против гражданской инфраструктуры. По ее словам, Россия не хочет мира, она хочет большей войны, агрессии и страданий. Силиня призвала остановить российскую агрессию.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал ЕС и партнеров к немедленным действиям из-за российской атаки.
По данным Воздушных сил, из 823 средств нападения было сбито 751. Однако 9 ракет и 54 ударных дрона попали в 33 локации по всей стране. Известно о по меньшей мере трех погибших и 11 раненых.
