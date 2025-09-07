Появилась первая реакция ЕС на самую большую с начала войны атаку России по Украине

В ночь на 7 сентября Россия совершила самую большую атаку на Украину с начала полномасштабной войны, выпустив более 800 воздушных целей. В ЕС жестко отреагировали на очередную массированную атаку по Украине и призвали к санкциям против России и большей военной помощи Киеву.

Реакция ЕС на самую большую атаку России по Украине. Фото из открытых источников

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что российский террор должен быть остановлен.

"Российский террор продолжается. Становится еще более дерзким... Прошлой ночью у нас была БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ АТАКА! Более 800 дронов, крылатых и баллистических ракет!!! Киев, Кривой Рог, Одесса и другие места. В Киеве было обстреляно здание Кабинета Министров. Российский террор должен быть остановлен!", — пишет Матернова.

В Латвии также отреагировали на российские удары. Президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Кремль четко демонстрирует свое нежелание мира.

"Россия продолжает эскалацию, агрессивно атакуя гражданскую инфраструктуру Украины, и теперь также пострадало здание правительства в Киеве. Посыл четкий: Кремль хочет войны, а не мира. Нашим ответом должно быть большее оружие для Украины, усиление давления на Россию", — Эдгарс Ринкевичс.

Премьер Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что атаки направлены именно против гражданской инфраструктуры. По ее словам, Россия не хочет мира, она хочет большей войны, агрессии и страданий. Силиня призвала остановить российскую агрессию.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал ЕС и партнеров к немедленным действиям из-за российской атаки.

"Более 800 дронов и ракет за одну ночь; погибли мирные жители, поражены города и повреждено здание правительства Украины. Эти российские террористические "антирекорды" требуют решительного ответа: новых, суровых санкций против России и большей поддержки Украины", — пишет Цахкна.

По данным Воздушных сил, из 823 средств нападения было сбито 751. Однако 9 ракет и 54 ударных дрона попали в 33 локации по всей стране. Известно о по меньшей мере трех погибших и 11 раненых.

