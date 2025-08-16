Появилось совместное заявление лидеров ЕС по итогам встречи Трампа и Путина

Рубрики
Европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.
Европейские лидеры акцентировали, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь понятные гарантии безопасности для надежной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
В ЕС дали понять, что никто не имеет права вместо Украины принимать решения относительно ее территории. Ведь международные границы не должны изменяться силой.
Отмечается, что лидеры приветствуют усилия президента Трампа по прекращению убийств на Украине, прекращению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира.
Также союзники Украины подтвердили, что полны решимости и дальше оказывать давление на Россию.
