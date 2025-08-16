logo

BTC/USD

117457

ETH/USD

4404.65

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Появилось совместное заявление лидеров ЕС по итогам встречи Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилось совместное заявление лидеров ЕС по итогам встречи Трампа и Путина

Европейский партнеры заверили Киев, что продолжат поддерживать украинский народ, а также оказывать давление на Россию

16 августа 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Появилось совместное заявление лидеров ЕС по итогам встречи Трампа и Путина

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Европейские лидеры акцентировали, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь понятные гарантии безопасности для надежной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО", — говорится в заявлении.

В ЕС дали понять, что никто не имеет права вместо Украины принимать решения относительно ее территории. Ведь международные границы не должны изменяться силой.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для укрепления Украины, чтобы положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры приветствуют усилия президента Трампа по прекращению убийств на Украине, прекращению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира.

"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится", — подчеркивается в заявлении.

Также союзники Украины подтвердили, что полны решимости и дальше оказывать давление на Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — воздушное перемирие все-таки будет: The Economist раскрыл детали договоренностей Трампа и Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/08/16/statement-by-president-macron-prime-minister-meloni-chancellor-merz-prime-minister-starmer-president-stubb-prime-minister-tusk-president-costa-president-von-der-leyen/
Теги:

Новости

Все новости