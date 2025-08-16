Появилось совместное заявление лидеров ЕС по итогам встречи Трампа и Путина

Европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовано на сайте ЕК.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Европейские лидеры акцентировали, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь понятные гарантии безопасности для надежной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО", — говорится в заявлении.

В ЕС дали понять, что никто не имеет права вместо Украины принимать решения относительно ее территории. Ведь международные границы не должны изменяться силой.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для укрепления Украины, чтобы положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры приветствуют усилия президента Трампа по прекращению убийств на Украине, прекращению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира.

"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится", — подчеркивается в заявлении.

Также союзники Украины подтвердили, что полны решимости и дальше оказывать давление на Россию.

