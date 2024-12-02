Появятся ли иностранные войска в Украине: в ЕС сделали неприятное для Кремля заявление

Появление иностранных войск в Украине нельзя исключать, и Европа может играть в этом свою роль. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ANSA сделала новая верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Войска ЕС. Фото: из открытых источников

Чиновница подчеркнула, что для Евросоюза война в Украине имеет огромное значение.

"Это самый серьезный кризис безопасности, я считаю, что ничего не следует исключать и стоит сохранять определенную стратегическую двусмысленность", — ответила Каллас на вопрос, могут ли европейские солдаты сыграть определенную роль в войне в Украине — в частности, для установления перемирия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – французские СМИ сообщили, что Великобритания и Франция начали секретные переговоры о возможности отправить западные войска на войну в Украину. На эту информацию отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что такие заявления появляются в "горячих головах" европейских лидеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Москве неизвестно насколько информация издания Le Monde соответствует действительности возможности западных войск присоединиться к войне в Украине. По его словам, несмотря на озвученные ранее подобные идеи, не все лидеры ЕС готовы принять это решение.

"Раньше, конечно, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и разные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то "горячие головы" появляются", — ответил. Песков.



