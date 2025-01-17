"Позвал одним предложением выпить пива": в Словакии выразили протест Зеленскому

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар выразил недовольство тем, как президент Украины Владимир Зеленский предложил словацкому премьер-министру Роберту Фицо приехать в Киев "одним предложением". Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" 16 января.

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13 января Фицо опубликовал открытое письмо Зеленскому, в котором предложил провести переговоры о транзите газа через Украину. В письме говорилось о возможности встречи в приграничном регионе Словакии, вблизи границы с Украиной.

Президент Украины ответил, что готов обсудить все вопросы и ждет Фицо в Киеве 17 января.

"Хорошо, приезжайте в Киев в пятницу", — написал Зеленский в соцсети Х.

Однако 14 января Гашпар заявил российскому агентству ТАСС, что такая встреча невозможна, не уточнив причин. В своем следующем комментарии 17 января он выразил возмущение из-за формы приглашения.

"Зеленский одним коротким предложением в Twitter пригласил премьера Словакии в Киев, как будто зовет его на пиво. По моему мнению, такая форма общения на уровне политики недопустима", — сказал Гашпар в комментарии для "РИА Новости".

Напомним, в последнее время Фицо и Зеленский обменивались острыми заявлениями. Одна из причин этого – прекращение транзита российского газа через Украину. Фицо как премьер-министр страны, которая является одним из крупнейших импортеров российского газа в ЕС, недавно пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину во время энергетического кризиса, если Киев заблокирует транзит газа в Центральную Европу.

Портал "Комментарии" уже писал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо может пройти на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). Это один из вариантов, который возможен "в ближайшие дни", как анонсировал Фицо.