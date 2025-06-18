Правлению Орбана придет конец: другу Путина готовят невиданный удар

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сейчас стоит перед реальной угрозой потерять свою власть, ведь оппозиционные партии демонстрируют значительный рост популярности среди избирателей, сообщает Bloomberg.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Согласно последним социологическим исследованиям, оппозиционная партия "Тиса" не только вышла вперед в рейтингах, но и значительно опережает правящую силу "Фидес" примерно на 15%. Согласно опросам, поддержка Тисы достигает 51%, тогда как за Фидес готовы голосовать только 36% респондентов. Для сравнения, в марте этого года разница между партиями составила всего 9%.

Эксперты по социологии считают, что такое преимущество оппозиции вполне может перерасти в убедительную победу на ближайших парламентских выборах, которая повторит успехи, показавшие Орбаном и его партией "Фидес" в последние годы.

Хотя "Тиса" — это относительно молодая политическая сила, основанная лишь год назад, ее возглавляет опытный политик Петер Мадьяр. Ранее он работал в правительстве Орбана, но затем разошелся с премьером из-за идеологических разногласий. Главными темами партии в избирательной кампании есть здравоохранение и реформы в образовании.

Bloomberg также отмечает, что правительство Орбана пытается умерить рост оппозиционных настроений, усиливая давление на независимые медиа и общественные организации. Однако после масштабных протестов на улицах власти вынуждены были приостановить свою репрессивную кампанию, которую неформально назвали "весенней уборкой".

Следующие выборы в венгерский парламент запланированы весной 2026 года, и именно они станут определяющим моментом для политического будущего Орбана.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что Будапешт ветировал официальное заключение Совета Европейского Союза по вопросам энергетики. Документ предусматривал призыв в Европейскую комиссию продолжать работу над планом полного запрета импорта нефти и газа из России. Соответствующее заявление Сиярто обнародовал на своей странице в соцсети Х.