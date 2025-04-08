Премьер Чехии "уведомил" о нападении России на чешских солдат близ Калининграда: что произошло на самом деле

8 апреля официальный аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X подвергся хакерской атаке. Злоумышленники опубликовали на странице фейковые сообщения, в которых, в частности, речь шла о якобы нападении российских войск на чешских солдат.

Петр Фиала. Фото из открытых источников

Премьер-министр Чехии Петр Фиала неожиданно "написал" о нападении России на чешских солдат. Однако впоследствии эта информация была оперативно опровергнута в правительстве Чехии.

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", — объяснила пресс-секретарь Люси Михут Есаткова.

В фейковом сообщении говорилось, что российские войска якобы атаковали чешские подразделения у границы с Калининградом. Это сообщение быстро удалили с аккаунта, на который подписаны более 366 тысяч пользователей. Вместе с ним были удалены и другие подозрительные публикации на чешском и английском языках, в том числе странные заявления о реакции Чехии на введенные пошлины США.

Пока неизвестно, кто именно стоит за атакой на аккаунт главы правительства, а инцидентом занимается полиция, которая начала расследование.

Чешские власти призывают граждан быть осмотрительными и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Чехии опасаются массового наплыва украинцев после окончания войны. Ожидается, что большое количество украинских военных может принять решение воссоединиться с родными за пределами Украины, в частности, в Чехии.

Также "Комментарии" писали о том, что Польше рассказали, сколько дней могли бы отражать нападение России. Как пояснил польский генерал, оборона могла бы продолжаться до двух недель, пока силы НАТО не придут на помощь.