Премьер Испании резко отреагировал на возможность отправки миротворцев в Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна не планирует отправлять миротворцев в Украину по завершении войны. Об этом сообщает Politico.

Педро Санчес против отправки миротворцев в Украину. Фото: Reuters

"Мы не рассматриваем возможность размещения испанских военных на территории Украины", — подчеркнул Санчес.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планировал обсудить на саммите лидеров Европейского Союза 18-19 декабря вопрос о развертывании миротворческой миссии в Украине. Эта инициатива рассматривается как возможный шаг при прекращении боевых действий и достижении мирного соглашения между Украиной и Россией.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров быть очень осторожными в вопросе миротворческой миссии. Он считает, что подобная инициатива маловероятна из-за высоких рисков эскалации конфликта с Россией и масштабности военных ресурсов, которые могут понадобиться для операции.

"Миротворческая миссия потребует значительного военного контингента, что делает ее реализацию чрезвычайно сложной", — отметил Стубб.

Италия уже заявила о готовности принять участие в потенциальной миротворческой миссии в Украине, но только после завершения боевых действий. Польша, в свою очередь, допускает участие своих миротворцев, но исключительно под эгидой НАТО.

Вопрос о размещении миротворцев на Украине вызывает дискуссии среди европейских стран. Хотя некоторые государства поддерживают эту идею, другие призывают к осторожности, учитывая геополитические риски и сложность ее реализации.

Главным препятствием для реализации миротворческой миссии остается позиция России, традиционно считающая любое международное военное присутствие на территории Украины прямым вызовом своим интересам. Отсутствие согласия со стороны Москвы может привести к еще большему усложнению конфликта, создав новые угрозы региональной стабильности.