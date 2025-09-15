Премьер Швеции обвинил Орбана в "возмутительной лжи"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон резко отреагировал на заявления венгерского лидера Виктора Орбана, утверждавшего, что Швеция находится "на грани коллапса" из-за преступности. Кристерссон назвал такие слова "возмутительной ложью" и обвинил Орбана в манипуляциях накануне выборов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Спор между политиками разгорелся в соцсети X. Орбан опубликовал видео, в котором раскритиковал шведскую судебную систему. Венгерский лидер заявил, что преступные группировки якобы используют несовершеннолетних в преступлениях, поскольку система не способна их наказывать. Орбан также сослался на материал Die Welt, где речь шла о сотнях девушек-подростков, причастных к тяжким преступлениям.

"Шведское правительство поучает нас о верховенстве права… Страна, которая когда-то была известна своим порядком и безопасностью, сейчас разрушается: более 280 несовершеннолетних девушек арестовано за убийство, семьи живут в страхе. Это разбивает сердце. Шведский народ заслуживает лучшего!" – сказал Орбан.

В ответ Кристерссон заявил, что распространенные венгерским премьером утверждения являются ложью. По его словам, Орбан использует такие заявления из-за приближающихся выборов.

"Это возмутительная ложь. Неудивительно, что она звучит от человека, разрушающего верховенство права в собственной стране. Орбан в отчаянии перед предстоящими выборами в Венгрии", — ответил Кристерссон.

По информации Шведского совета по предотвращению преступности, в 2023 году 68 девушек в возрасте 15–17 лет проходили по делам об убийствах или нападениях. Это значительно меньше цифры, которую распространил Орбан. В то же время, Швеция действительно сталкивается с ростом преступности, в частности среди подростков. Банды активно вербуют молодежь через соцсети, в том числе в Telegram, поручая им слежки, поджоги, взрывы и убийства.

На фоне обострения внутренних проблем и в Швеции, и Венгрии обе страны готовятся к выборам. В Венгрии они пройдут в апреле 2026 года, а в Швеции в сентябре того же года.

