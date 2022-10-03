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Президент Болгарии выступил против ускоренного вступления Украины в НАТО

Румен Радев отказался присоединяться к заявлению президентов девяти государств Центрально-Восточной Европы

сегодня, 21:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Болгарии Румен Радев отказался подписывать совместное заявление 9 президентов из государств Центрально-Восточной Европы о поддержке вступления Украины в НАТО и осуждении аннексии части украинской территории РФ. Об этом пишет BNR со ссылкой на заявление Радева, которое 3 октября распространила его пресс-служба.

Президент Болгарии выступил против ускоренного вступления Украины в НАТО

Румен Радев (фото из открытых источников)

"Болгария является частью декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года о предстоящем вступлении Украины в Альянс, но эта декларация была принята в совершенно иной среде безопасности. Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в рамках Североатлантического совета в полном составе и чтобы это не подвергало риск прямого втягивания стран НАТО в войну", – говорится в заявлении президента Болгарии.

Кроме того, Румен Радев считает, что решение о вступлении Украины в Альянс должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и ратифицируют "четкие параметры мирного урегулирования конфликта".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что девять государств НАТО уже поддержали членство Украины. Президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине. Заявление подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханисуз.


 



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Источник: https://bnr.bg/horizont/post/101715018/rumen-radev-ukraina-v-nato-sled-mirno-urejdane-na-konflikta-mejdu-kiev-i-moskva
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