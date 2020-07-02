Президент ЕББР покидает пост

Президент Европейского банка Сума Чакрабарти покидает должность после завершения второго срока правления, которое произойдет сегодня, 2 июля. Об этом сообщает издание Укринформ.

Как отмечается в сообщении, причиной для ухода Чакрабарти стала статья в законодательстве, согласно которой один человек не может занимать пост президента ЕББР больше одного срока.

Уникальностью Сумы Чакрабарти в том, что он стал единственным президентом финансового ведомства, который дважды был избран на эту должность - в 2012 и 2016 гг.

"Он пришел в банк с задачей модернизировать его, и сосредоточенность на достижении этой цели позволила ЕБРР достичь рекордных уровней влияния на процесс перехода и инвестиций в его регионах, а также большей финансовой стабильности", - подчеркивают в пресс-службе ЕББР.

Чакрабарти является гражданином Великобритании. Его главным достижением на посту президента ЕББР считается переход к "зеленой экономике". Благодаря ей почти половина инвестиций банка в прошлом году была сделана именно в "зеленую" экономику, и еще много амбициозных целей поставлено на будущее. Количество членов ЕБРР и стран, в которых банк осуществляет инвестиции, также значительно выросло за последние восемь лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты провели анализ возможных последствий, в которые обратится большая президентская программа по строительству национальных дорог.







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