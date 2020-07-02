kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.07.2020

BTC/USD

9252.95

ETH/USD

230.36

LTC/USD

41.77

НБУ 02.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС Президент ЕББР покидает пост
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент ЕББР покидает пост

Президент ЕББР Сума Чакрабарти не может занимать данную должность. согласно законодательству

сегодня, 15:12
Автор:

Екатерина Белоброва
Президент ЕББР покидает пост

Президент Европейского банка Сума Чакрабарти  покидает должность после завершения второго срока правления, которое произойдет сегодня, 2 июля. Об этом сообщает издание Укринформ.

Как отмечается в сообщении, причиной для ухода  Чакрабарти  стала статья в законодательстве, согласно которой один человек не может занимать пост президента ЕББР больше одного срока.

Уникальностью Сумы Чакрабарти в том, что он стал единственным президентом финансового ведомства, который дважды был избран на эту должность - в 2012 и 2016 гг.

"Он пришел в банк с задачей модернизировать его, и сосредоточенность на достижении этой цели позволила ЕБРР достичь рекордных уровней влияния на процесс перехода и инвестиций в его регионах, а также большей финансовой стабильности", - подчеркивают в пресс-службе ЕББР.

Чакрабарти является гражданином Великобритании. Его главным достижением на посту президента ЕББР считается переход к "зеленой экономике". Благодаря ей почти половина инвестиций банка в прошлом году была сделана именно в "зеленую" экономику, и еще много амбициозных целей поставлено на будущее. Количество членов ЕБРР и стран, в которых банк осуществляет инвестиции, также значительно выросло за последние восемь лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты провели анализ возможных последствий, в которые обратится большая президентская программа по строительству национальных дорог.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!