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Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО

Хорватия отзовет своих военных из НАТО в случае вторжения России в Украину

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не может стать полноправным членом НАТО и, если в Украине начнется война с Россией, то Хорватия оставляет за собой право максимально дистанцироваться от тех событий. Если же руководство НАТО примет решение также участвовать в том конфликте, то Хорватия может отозвать своих военных и Альянса. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "dnevnik.hr".

Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: GETTY IMAGES

Президент Хорватии отметил, если начнутся активные военные действия, то Хорватия сразу же сообщает, что не будет принимать в них участие. Зоран Миланович назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, которой не место ни в НАТО, ни в Европейском Союзе. 

По мнению президента Хорватии, власть в Украине поменялась не демократическим путем. Погибли люди. Было намерение идти на Запад, не поставив об этом в известность Россию. 

Миланович подчеркнул, что касается Хорватии, то пока он президент, он сделает все возможное, чтобы хорваты были максимально дистанцированы от конфликта Украины и России.

По словам Зорана Милановича, он видит, как страны НАТО наращивают свое присутствие в Украине, увеличивают количество вооружения, но Хорватия в одиночку ничего с этим поделать не может, поэтому пока просто наблюдает, но, если начнется активная фаза боевых действий, то Хорватия отзовёт с Альянса все своих солдат. При этом президент Хорватии уточнил, что к самой Украине это не имеет никакого отношения, это скорее упрек в адрес президента США Байдена, который затеял опасную игру.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европейском парламенте заверили Украину, что вскоре Германия определится со своим выбором и перестанет блокировать поставку военной помощи Киеву.



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Источник: https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednik-zoran-milanovic-posjetit-ce-prehrambenu-industriju-kras---693441.html
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Обсуждения

Сергій

сегодня, 16:42

Забули хорвати, як воювали і з ким за незалежність від Югославії, аналога європейського СРСР під егідою Великосербії. І в НАТО просилися не питавши дозволів у свого "друга" Росії, яка була проти вступу будь яких колишніх Югославських республік у НАТО! А що до корупції то нехай згадають що в них робилося у 2003 -10 роках.

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