Президент Румынии унизил Виктора Орбана в Венгрии (ВИДЕО)

Президент Румынии Клаус Иоганнис заставил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана чувствовать себя неудобно. Румынский лидер отвернулся от венгерского политика в ходе встречи с ним.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Президент Румынии Клаус Иоганнис прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Будапешт, где его встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При выходе из машины Клаус Иоганнис не подошел к Орбану, а повернулся к нему спиной, что создало дискомфортную реакцию для венгерского лидера.

Видео с инцидентом попало в сеть, где вызвало оживленное обсуждение и возмущение преимущественно венгерского сообщества. В частности, они указывали, что президент Румынии имеет "ноль дипломатических навыков", а также называли его "жалким", "наглым", или же "идиотом", который является "марионеткой США" в противовес Орбану, который по словам венгров "независимый мужчина".

Кроме того, такой шаг Клауса Иоганниса также назвали "глупым" в отношении того, кто может наложить вето на все принимаемые в ЕС решения.

Другие же указывали, что, вероятно, президент Румынии совершил такое движение нечаянно, или же пытался поправить галстук. Также некоторые пользователи обращали внимание на лицо Виктора Орбана, на котором видели неудобство и унижение от поведения румынского президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин был унизен на саммите БРИКС в РФ. Китайский лидер Си Цзиньпин использовал трюк, который раньше часто Путин во время встречи с международными лидерами.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении Орбана по поводу войны в Украине.