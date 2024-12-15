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Президент Словакии сделал резонансное заявление о компромиссах, на которые должна пойти Украина

Президент Словакии Пеллегрини сказал, на какие компромиссы должна пойти Украина, чтобы остановить войну

сегодня, 16:23
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Ткачик Олеся

Украине придется признать "реалии на земле" и отказаться от части территорий ради урегулирования военного конфликта. Об этом в эфире телеканала STVR заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

Президент Словакии сделал резонансное заявление о компромиссах, на которые должна пойти Украина

Петер Пеллегрини

Глава государства заявил, что нужно быть реалистом, чтобы обсуждать вопросы установления мира в Украине.

"Уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины", — подчеркнул президент Словакии.

Пеллегрини также добавил, что его мнение основано на актуальных данных о ситуации в зоне боевых действий. Как сказал словацкий лидер, он якобы получает соответствующую информацию каждый день.

При этом известно, что президент Словакии фактически, повторил одно из ключевых требований страны-агрессора России, которая начала войну против Украины. Неоднократно и кремлевский диктатор Владимир Путин, и его спикер Дмитрий Песков говорили о том, что для установления мира Украина должна "принять реалии на земле". При этом Путин подчеркивал, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области внесены в Конституцию РФ. При этом агрессора не контролирует ни одну область полностью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что великим миротворцем себя также считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который предложил организовать рождественское перемирие на фронте и провести обмен пленными. Но, как заявил глава МИД Петер Сийярто, украинская сторона отказалась организовывать телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и Орбаном.




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Источник: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036
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