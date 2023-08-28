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Президент Венгрии призвала Зеленского провести переговоры с Россией

Венгрия призвала Зеленского сесть за стол переговоров с Кремлем

сегодня, 18:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Венгерский президент Каталин Новак рассказала, что призвала украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с РФ. Об этом она призналась в интервью венгерскому изданию Index.

Президент Венгрии призвала Зеленского провести переговоры с Россией

Каталин Новак (фото из открытых источников)

Президент Венгрия сказала, что осуждает вторжение России в Украину и понимает стремление украинского президента защитить украинцев.


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"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я высказала Зеленскому как публично, так и частно", — сказала она. .

Также она заявила, что ее страна была бы рада присутствовать в любом процессе, что поможет приблизить Украину к миру. А если переговоры состоятся, Венгрия намерена присоединиться к ним.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия объяснила, почему не хочет выполнить требование США . Венгерские политики продолжают оправдываться по поводу недавних визовых ограничений для граждан Венгрии, которые были введены США. В этот раз заявили об угрозе безопасности закарпатских венгров в Украине.

Заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари заявил, что Соединенные Штаты якобы требуют предоставить информацию о почти миллионе венгров, живущих за границей и имеющих двойной паспорт. По словам заместителя МВД Венгрии, если его страна пойдет на такой шаг, то США могут предоставить Украине данные об венграм с двойным гражданством, проживающих в Закарпатье. Бенце Ретвари утверждает, что в таком случае это имело серьезные последствия для венгров Закарпатья, ведь в Украине запрещено двойное гражданство.



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