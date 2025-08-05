"Приближается термин": союзник Украины резко высказался о дедлайне Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил о "хорошем и продуктивном" телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом. Одной из главных тем стали вопросы глобальной безопасности, в частности ситуация в Украине, которая до сих пор подвергается широкомасштабной агрессии со стороны РФ.

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"Наступает срок прекращения огня, установленный президентом Трампом. Финляндия поддерживает все усилия по немедленному прекращению боевых действий. Переговоры в долгосрочной перспективе должны завершиться справедливым и устойчивым миром", — заявил Стубб в сообщении на платформе X (Twitter).

Среди других тем обсуждение оказалось и вопрос ледоколов — стратегически важный для Финляндии, обладающий глубокими технологическими компетенциями в этом секторе. Стубб подчеркнул, что Финляндия построила 60% всех ледоколов в мире. По его словам, именно такие общие технологические проекты могут усилить безопасность и обороноспособность союзников.

На фоне этих переговоров ожидается визит генерала Кита Келлога в Украину. Этот визит может состояться в ближайшее время и совпадает по времени с запланированной поездкой другого советника Трампа — Стива Виткоффа — в Россию. Это свидетельствует об активизации контактов американской команды на обоих фронтах.

В свою очередь, Дональд Трамп недавно заявил, что готов ввести новые санкции против РФ, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня.

"Но, кажется, они достаточно хорошо обходят санкции. Знаете, они хитрые персонажи", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", инициатива премьер-министра Баварии Маркуса Седера по сокращению социальной поддержки для украинских беженцев вызвала острую дискуссию в политических кругах Германии. Глава Христианско-социального союза (ХСС) предложил прекратить выплаты гражданской помощи украинцам, бежавшим от войны в Германию. Вместо нее Седер предлагает перевести этих лиц на базовый уровень поддержки, предоставляемый искателям убежища.