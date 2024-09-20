Принудительное возвращение мужчин в Украину: ЕС поставил точку в вопросе

В Еврокомиссии заявили, что граждан Украины мужского пола призывного возраста не будут выселять с территории Европейского Союза принудительно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Позицию Евросоюза чиновница пояснила тем, что в демократических странах не может быть применен дифференцированный подход к украинским гражданам, которые оформили временную защиту в Европе. Поэтому в ЕС не могут по возрасту, полу и воинскому долгу отсеивать определенные категории граждан и насильно отправлять их в те страны, откуда они прибыли.

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите", – отметила Йоханссон.

На уточняющий вопрос, мог ли бы ЕС помочь Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выдворять из ЕС", – подчеркнула она.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Нидерландов ищут механизмы влияния, которые помогут украинским беженцам-мужчинам мобилизационного возраста вернуться в Украину. Пока не обсуждают возможные сроки такой процедуры, а только необходимость создания механизма.

Как сообщает издание De Volkskrant, в парламенте при обсуждении миграционной политики премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о необходимости возвращать украинских мужчин призывного возраста в Украину.

По его словам, Нидерланды не рассматривают принудительные методы депортации, а скорее оценивают возможность создать программу поощрения украинских мужчин к действиям, направленным на возвращение в Украину. Также Дик Схооф подчеркнул, что в этом вопросе нужно быть "чрезвычайно осторожным".



