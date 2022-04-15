Процесс пошел: когда Украина получит ответ по статусу-кандидата на вступление в ЕС

Прежде, чем озвучить свой вердикт по готовности предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе Еврокомиссия проанализирует, готова ли Украина к важному шагу, исходя из двух критериев. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Флаги ЕС и Украины. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, такими главными критериями есть функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика. Матти Маасикас отметил, работа в Украине уже идет полным ходом. Страны-члены ЕС поставили задачу провести соответствующий анализ, прежде, чем озвучить вердикт.

Матти Маасикас подчеркнул, до июня Еврокомиссия должна будет представить результаты проведенной работы. И уже после того, как государства-члены ЕС получат результаты работы Еврокомиссии в Украине, они должны будут озвучить сове решение по Украине. Получит ли Украина статус-кандидата на членство в ЕС будет зависит от каждой страны персонально.

Отметим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время недавнего визита в Киев лично вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник по вступлению в ЕС. Тогда Владимир Зеленский отметил, что официальный Киев в течении недели даст все вопросы на получение кандидатского статуса.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента предупредили Кремль об опасности делать заявления о готовности нанести ракетные удары по правительственному кварталу столицы Украины. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что у Украины сегодня есть все возможности адекватно отреагировать на угрозы Москвы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!