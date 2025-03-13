Продление санкций ЕС против РФ под огромным вопросом: у Зеленского забили тревогу

Если комитет постоянных представителей стран ЕС на уровне послов не достигнет согласия из-за позиции Венгрии по продлению санкций против России на следующие шесть месяцев, то уже в субботу экономические ограничения Евросоюза могут быть отменены. Об этом в телеэфире сообщил уполномоченный по санкциям Владислав Власюк, передает Укринформ.

Евросоюз. Фото: 24 Канал

"Если сегодня Европейский Союз, который на 9:30 по их времени собрал очередное заседание на уровне послов (уже четвертое за последние два дня), не придет к решению о продлении санкций против России, то действительно в субботу все санкции, включая 16 санкционных пакетов, могут потерять силу", — отметил Власюк.

Он также уточнил, что решение о продлении санкций блокируется Венгрией, однако у ЕС есть несколько вариантов выхода из этой ситуации.

"Один из путей — достижение компромисса, т.е. предоставление венграм уступок по отмене санкций в отношении определенных российских лиц, таких как Усманов, Фридман, Авен, которых они активно лоббируют. Другой, более радикальный вариант, заключается в том, что ЕС может временно лишить Венгрию права голоса по этому вопросу, поскольку Евросоюз имеет такие решения. шаг может негативно повлиять на единство ЕС", — добавил он.

Как сообщалось, 12 сентября 2024 года ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, нарушающих территориальную целостность Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2025 года.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп 7 марта опубликовал резкое сообщение в соцсети Х, в котором пригрозил России жесткими санкциями, если она не согласится на переговоры с Украиной. Это говорит о том, что американский лидер начинает усиливать давление на Кремль, пишет Axios.