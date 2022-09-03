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Slava Kot
Главная причина субботних демонстраций 70-ти тысячного митинга в Праге – это цены на энергетические ресурсы. Об этом пишет информационное агентство R euters.
Пророссийские чехи вышли на протесты против правительства, НАТО и ЕС. Фото с открытых источников
Как пишет издание , организаторами протестов выступили ультраправые и маргинальные группировки. Также к ним присоединилась и Коммунистическая партия страны. Главные их замечания касаются того, что, по мнению протестующих, страна должна быть нейтральной в военном плане, а также иметь прямые контакты с поставщиками энергоресурсов, в том числе и РФ.
Протест состоялся всего через день, когда правительство Чехии смогло выдержать вотум недоверия. Вотум был организован из-за невозможности правительства страны противостоять росту цены на газ и росту инфляции.
Издание пишет, что такие события приводят к политической нестабильности в Европе из-за роста цен на энергоресурсы.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что эти протесты не заботятся об интересах собственной страны.
Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Польша во главе с Ярославом Качиньским требует репарации за Вторую мировую войну в Германии, ведь их выплатила не до конца. Польша хочет дополнительно получить 850 млн. компенсации. Польский оппозиционер Дональд Туск назвал такие заявления заигрыванием с избирателями.
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