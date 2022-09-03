Главная причина субботних демонстраций 70-ти тысячного митинга в Праге – это цены на энергетические ресурсы. Об этом пишет информационное агентство R euters.



Пророссийские чехи вышли на протесты против правительства, НАТО и ЕС. Фото с открытых источников

Как пишет издание , организаторами протестов выступили ультраправые и маргинальные группировки. Также к ним присоединилась и Коммунистическая партия страны. Главные их замечания касаются того, что, по мнению протестующих, страна должна быть нейтральной в военном плане, а также иметь прямые контакты с поставщиками энергоресурсов, в том числе и РФ.

"Цель нашей демонстрации – требовать изменений, главным образом в решении вопроса цен на энергоносители, особенно электроэнергию и газ, которые разрушат нашу экономику этой осенью", – сказал соорганизатор мероприятия Йиржи Гавел.

Протест состоялся всего через день, когда правительство Чехии смогло выдержать вотум недоверия. Вотум был организован из-за невозможности правительства страны противостоять росту цены на газ и росту инфляции.

Издание пишет, что такие события приводят к политической нестабильности в Европе из-за роста цен на энергоресурсы.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что эти протесты не заботятся об интересах собственной страны.

"Протест на Вацлавской площади созвали пророссийские силы, близкие к крайним позициям и противоречащие интересам Чехии", — сказал Фиала.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что Польша во главе с Ярославом Качиньским требует репарации за Вторую мировую войну в Германии, ведь их выплатила не до конца. Польша хочет дополнительно получить 850 млн. компенсации. Польский оппозиционер Дональд Туск назвал такие заявления заигрыванием с избирателями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!