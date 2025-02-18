Путин и Трамп указали Европе на ее место: что произошло

Глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что из-за десятилетий недостаточного финансирования обороны европейские страны фактически оказались в стороне от переговоров относительно будущего Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Паппергер отметил, то, что Европа не учувствует в переговорном процессе, который инициировал новый президент США Трамп – это вина не кого-то из вне. Это вина самих европейцев.

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми. В течение последних 30 лет европейцам было очень удобно говорить: хорошо, тратьте 1% [ВВП на оборону], это хорошо", – отметил Армин Паппергер.

По его словам, следствием такого подхода стало то, что европейские государства фактически остались "за детским столом", в то время как США и Россия ведут переговоры о будущем Украины.

"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом", — отметил он.

"США ведут переговоры с Россией, и ни одного европейца нет за столом — стало очень ясно, что европейцы – это дети" – высказался глава концерна Rheinmetall.

Заявления Паппергера прозвучали на фоне обеспокоенности европейских лидеров решением Трампа начать "немедленные" переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине без привлечения Киева или европейских столиц.

На фоне неопределенности относительно будущей архитектуры безопасности Европы руководитель Rheinmetall заявил, что спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

"Европейцы и украинцы не имеют ничего на своих складах", — подчеркнул он, указывая на критически низкие запасы боеприпасов и военной техники.

После объявления Трампом плана мирных переговоров акции Rheinmetall сначала упали, однако впоследствии выросли вместе с другими европейскими оборонными компаниями. Инвесторы исходят из предположения, что европейским правительствам придется значительно нарастить военные расходы из-за угрозы сокращения поддержки со стороны США.

Паппергер выразил сомнение, что инициатива Трампа действительно приведет к деэскалации конфликта.

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