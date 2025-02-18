Путин и Трамп указали Европе на ее место: что произошло

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Кравцев Сергей
Глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что из-за десятилетий недостаточного финансирования обороны европейские страны фактически оказались в стороне от переговоров относительно будущего Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Паппергер отметил, то, что Европа не учувствует в переговорном процессе, который инициировал новый президент США Трамп – это вина не кого-то из вне. Это вина самих европейцев.
По его словам, следствием такого подхода стало то, что европейские государства фактически остались "за детским столом", в то время как США и Россия ведут переговоры о будущем Украины.
Заявления Паппергера прозвучали на фоне обеспокоенности европейских лидеров решением Трампа начать "немедленные" переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине без привлечения Киева или европейских столиц.
На фоне неопределенности относительно будущей архитектуры безопасности Европы руководитель Rheinmetall заявил, что спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией.
После объявления Трампом плана мирных переговоров акции Rheinmetall сначала упали, однако впоследствии выросли вместе с другими европейскими оборонными компаниями. Инвесторы исходят из предположения, что европейским правительствам придется значительно нарастить военные расходы из-за угрозы сокращения поддержки со стороны США.
Паппергер выразил сомнение, что инициатива Трампа действительно приведет к деэскалации конфликта.
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