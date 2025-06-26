Путин может избежать наказания ЕС из-за Фицо: что произошло

Словакия отказывается поддержать очередной пакет санкций ЕС против России, требуя перенести голосование по решению вопросов, связанных с газоснабжением после 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, сообщает Reuters.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Европейская комиссия 10 июня предложила новые ответные санкции на войну РФ против Украины. Ограничения касаются энергетических доходов, банковского сектора и оборонной индустрии России. Однако Словакия и Венгрия выступили против идеи постепенного отказа от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года, ссылаясь на отсутствие реальных альтернатив.

Фицо предостерег, что реализация такого сценария может обернуться нехваткой поставок, скачком цен и судебными издержками — до 20 миллиардов евро из-за возможных арбитражных споров с "Газпромом" за нарушение контрактов.

Несмотря на согласие поддержать общие выводы саммита ЕС, премьер подчеркнул: Словакия не поддержит 18-й пакет санкций, пока не будет найдено решение ключевых энергетических вопросов.

Между тем, министр по делам Европы Польши Адам Шлапка выразил оптимизм, надеясь, что и Словакия, и Венгрия в конце концов согласятся на компромисс, как это уже бывало ранее.

Напомним, что одобрение санкций требует единодушия всех стран ЕС, а Венгрия неоднократно использовала право вето, блокируя решение о помощи Украине.

Как уже писали "Комментарии", российское руководство сознательно затягивает войну против Украины, и именно поэтому международное сообщество должно усилить давление на Кремль. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего выступления на проходящем в Гааге саммите НАТО, сообщает The Telegraph.