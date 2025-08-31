Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только сильным сдерживанием. Об этом она сказала во время визита в пограничный город Крынки в Польше, где состоялись переговоры с премьер-министром Дональдом Туском по укреплению восточной границы ЕС.
Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
Фон дер Ляен напомнила, что за четверть века правления Путина в РФ Кремль развязал четыре войны. По ее словам, за все это время российский диктатор не изменился, поэтому ЕС должен быть готов к агрессии со стороны Москвы.
Хотя фон дер Ляен не уточнила, о каких конфликтах идет речь, вероятно, подразумеваются Чечня, Грузия, и два этапа войны против Украины – с 2014 и с 2022 года.
Крынки – это город на границе Польши и Беларуси, где в последние годы усилена охрана из-за гибридных угроз и миграционного давления, организованного Минском и Москвой. Варшава считает эти действия частью стратегии Кремля по созданию хаоса на границах ЕС.
Фон дер Ляен также отметила роль Польши в укреплении обороноспособности Европы.
Инициатива SAFE (Support for Ammunition and Forces in Europe) предусматривает дополнительное финансирование и координацию усилий обороны стран ЕС на фоне угрозы со стороны России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин придумал хитрый план устрашения и победы над Украиной. Что стоит за новой тактикой Кремля.
Также "Комментарии" писали, что в США разоблачили большую манипуляцию России по поводу победы в войне над Украиной.