Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только сильным сдерживанием. Об этом она сказала во время визита в пограничный город Крынки в Польше, где состоялись переговоры с премьер-министром Дональдом Туском по укреплению восточной границы ЕС.

Фон дер Ляен напомнила, что за четверть века правления Путина в РФ Кремль развязал четыре войны. По ее словам, за все это время российский диктатор не изменился, поэтому ЕС должен быть готов к агрессии со стороны Москвы.

"Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдерживать только посредством мощного сдерживания. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонную позицию", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Хотя фон дер Ляен не уточнила, о каких конфликтах идет речь, вероятно, подразумеваются Чечня, Грузия, и два этапа войны против Украины – с 2014 и с 2022 года.

Крынки – это город на границе Польши и Беларуси, где в последние годы усилена охрана из-за гибридных угроз и миграционного давления, организованного Минском и Москвой. Варшава считает эти действия частью стратегии Кремля по созданию хаоса на границах ЕС.

Фон дер Ляен также отметила роль Польши в укреплении обороноспособности Европы.

"У Польши самые большие расходы на оборону в Европе — и станет главным бенефициаром инициативы SAFE", — заявила фон дер Ляен.

Инициатива SAFE (Support for Ammunition and Forces in Europe) предусматривает дополнительное финансирование и координацию усилий обороны стран ЕС на фоне угрозы со стороны России.

