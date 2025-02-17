"Путин не перестанет бомбить Украину": на саммите Евросоюза обнародовали важное заявление

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что европейские лидеры планируют 17 февраля в Париже обсудить, как избежать ситуации, когда мирные переговоры по Украине могут быть восприняты как "награждение" России за ее агрессию.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото: Reuters

"Агрессия не должна оставаться без последствий. Мы не можем допустить создания прецедента, когда агрессор получает вознаграждение", — заявил Альбарес в интервью радио Onda Cero.

Министр также отметил, что не верит в возможность мирного соглашения, которое бы остановило президента России Владимира Путина.

"Я уверен, что Путин не перестанет атаковать Украину. Поэтому на данный момент я не вижу перспективы мира", — добавил он.

Стоит отметить, что на проходящий в Париже саммит были приглашены лидеры ряда европейских стран, включая канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а также лидеров Польши, Великобритании и Дании.

"Комментарии" уже писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил убеждение, что саммит европейских лидеров в Париже 17 февраля преследует цель "сорвать достижение мира в Украине". Об этом он заявил во время своего визита в Астану.

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж лидеров семи стран, включая Великобританию, но Венгрия не была приглашена. Саммит имел целью обсуждение ситуации в Европе после недавних заявлений администрации президента США Дональда Трампа, а также участников Мюнхенской конференции безопасности. Лидеры ЕС также планировали рассмотреть вопрос "автоматического" членства Украины в НАТО, если Россия поднимет мирные соглашения после прекращения огня. Эту идею поддержал президент Финляндии Александр Стубб.