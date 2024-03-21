Путина с победой на выборах поздравил лидер страны ЕС. Как объяснил свои действия

Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси сообщил, что премьер Виктор Орбан поздравил российского диктатора Владимира Путина с переизбранием с помощью открытки.

Орбан и Путин

Как подчеркнул спикер венгерского премьера, поздравительная открытка была отправлена после оглашения результатов так называемых президентских выборов.

Кроме того, в открытке подчеркнуто, что между Венгрией и Россией проходит плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. А это, по мнению Орбана, позволяет лидерам обеих стран обсуждать важные вопросы, даже несмотря на различные сложные геополитические ситуации.

Орбан подчеркнул, что Венгрия стоит на стороне мира. По его словам, Будапешт убежден, что поддержание диалога является основополагающим условием для скорейшего установления этого мира.

Кроме того, венгерский премьер заверил российского диктатора Путина, что Венгрия готова расширять сотрудничество с РФ в отраслях, не являющихся ограниченными международным правом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия хочет усилить сотрудничество с Россией в тех отраслях, которые не подпадают под санкции Европейского Союза. При этом он подчеркнул, что многие страны, в том числе и европейские, сотрудничают с Россией, однако кто-то это делает явно, а кто-то тайно.

Также известно, что венгерский премьер поддерживает все нарративы Кремля и распространяет их в Европе. В частности, он выступает категорически против членства Украины в НАТО, утверждая, что, таким образом, может начаться Третья мировая война.



