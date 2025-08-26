Путина ждет невиданный удар от Европы: впечатляющие детали

Как именно будет действовать Дональд Трамп по поводу резких противоречий между требованиями Кремля и позицией Киева остается непредсказуемым. Впрочем, пока Москва медлит с решениями, в Европе уже формируют собственную стратегию: план "А" убедить Трампа, план "Б" действовать самостоятельно, говорится в публикации Foreign Affairs.

Фото: из открытых источников

План "А" предусматривает дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Трампа в том, что именно Россия тормозит мирные инициативы. Если получится, есть надежда, что он отреагирует новыми санкциями против Кремля. Параллельно Европа продолжает финансирование американского оружия для Украины – после саммита на Аляске Пентагон согласовал продажу вооружения Киеву на $850 млн.

Если же "А" провалится — то есть Трамп не захочет давить на Путина или просто потеряет интерес — Европа переходит к плану "Б".

"ЕС готов поддерживать Украину на нынешнем уровне и даже усилить давление на Россию, в том числе посредством новых санкций", — отмечает Foreign Affairs.

Речь также идет о передаче части техники из составов армий стран ЕС, даже если это временно снизит их боеспособность. Кроме того, рассматривается вариант конфискации около $250 млрд замороженных российских активов в Европе — это позволит профинансировать помощь Украине без погрузки на налогоплательщиков.

В случае, если США оставят в силе санкции, будут делиться разведданными и не будут мешать закупкам оружия, Европа может взять на себя лидерство в поддержке обороноспособности Украины по меньшей мере на 18–24 месяца — именно столько, по мнению аналитиков, может продолжаться ресурсный потенциал армии РФ.

Однако, отмечают авторы, план Б вряд ли остановит Путина. Он уже не раз демонстрировал готовность игнорировать экономические потери, сокращая финансирование медицины, образования и инфраструктуры. А когда ресурсов не хватает – Кремль переходит к мобилизации. Внедрение электронных повесток в июле подтверждает: Москва готовится к затяжной войне на истощение.

Как уже писали "Комментарии", Украина демонстрирует открытость новых шагов в направлении мирного урегулирования, в частности из-за возможной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в своем сообщении на платформе X.