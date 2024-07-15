Реакция разочарует Венгрию: В Еврокомиссии отреагировали на письмо от Орбана о мире

Политический директор главы правительства Венгрии Балаж Орбан заявил, что "мирный план" премьера Виктора Орбана по войне между РФ и Украиной представлен всем премьер-министрам ЕС. Тем не менее, в Европейской комиссии заявили о необходимости проверки наличия такого письма, об этом Балаж Орбан сообщил в интервью Magyar Nemzet.

Виктор Орбан

По его словам, венгерский премьер ознакомил европейских лидеров с результатами своей "миротворческой миссии" после визитов в Украину, Россию и Китай. Он подчеркнул, что "мирный план "Орбана" лежит на столе каждого премьер-министра ЕС".

Действительно, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе сообщил, что необходимо проверить, было ли получено письмо от венгерского премьера.

"Мы должны проверить, получили ли мы это письмо. Я не могу спекулировать относительно того, к кому именно обращался господин Орбан, когда говорил, что присылал письмо лидерам ЕС", – сказал он.

Мамер также подчеркнул, что президент Еврокомиссии является полноправным членом Европейского совета, поэтому эти сообщения будут проверены, а результаты дадут позже.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан отметил , что после визитов в Киев и Москву стало понятно, что обе стороны настроены на продолжение войны. Он выразил обеспокоенность, что без вмешательства внешних посредников в ближайшие месяцы возможны серьезные разрушения.

По словам политического директора, Будапешт начал переговоры с потенциальными посредниками, такими как Турция, Китай и Дональд Трамп, являющийся кандидатом в президенты США. Он также отметил важность роли Венгрии как посредника между Украиной и Россией, подчеркнув, что Будапешт может играть "серьезную роль в посредничестве".



