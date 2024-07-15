logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Реакция разочарует Венгрию: В Еврокомиссии отреагировали на письмо от Орбана о мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция разочарует Венгрию: В Еврокомиссии отреагировали на письмо от Орбана о мире

В Еврокомиссии не спешат комментировать письмо от Орбана

сегодня, 18:43
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Политический директор главы правительства Венгрии Балаж Орбан заявил, что "мирный план" премьера Виктора Орбана по войне между РФ и Украиной представлен всем премьер-министрам ЕС. Тем не менее, в Европейской комиссии заявили о необходимости проверки наличия такого письма, об этом Балаж Орбан сообщил в интервью Magyar Nemzet.

Реакция разочарует Венгрию: В Еврокомиссии отреагировали на письмо от Орбана о мире

Виктор Орбан

По его словам, венгерский премьер ознакомил европейских лидеров с результатами своей "миротворческой миссии" после визитов в Украину, Россию и Китай. Он подчеркнул, что "мирный план "Орбана" лежит на столе каждого премьер-министра ЕС".

Действительно, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе сообщил, что необходимо проверить, было ли получено письмо от венгерского премьера.

"Мы должны проверить, получили ли мы это письмо. Я не могу спекулировать относительно того, к кому именно обращался господин Орбан, когда говорил, что присылал письмо лидерам ЕС", – сказал он.

Мамер также подчеркнул, что президент Еврокомиссии является полноправным членом Европейского совета, поэтому эти сообщения будут проверены, а результаты дадут позже.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан отметил , что после визитов в Киев и Москву стало понятно, что обе стороны настроены на продолжение войны. Он выразил обеспокоенность, что без вмешательства внешних посредников в ближайшие месяцы возможны серьезные разрушения.

По словам политического директора, Будапешт начал переговоры с потенциальными посредниками, такими как Турция, Китай и Дональд Трамп, являющийся кандидатом в президенты США. Он также отметил важность роли Венгрии как посредника между Украиной и Россией, подчеркнув, что Будапешт может играть "серьезную роль в посредничестве".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/15/7190226/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости