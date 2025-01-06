РФ точно не изменит своих целей: страны ЕС предупредили о серьезной опасности

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Ткачик Олеся
Если страны ЕС не войдут вместе с Украиной в коллективную самооборону в этом году, то в следующем — война придет на их территории, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, массовые фейерверки в европейских городах в ночь на новый год свидетельствуют не столько о традиционном радостном настроении в не воюющих странах, сколько о расслабленности и иллюзии безопасности.
Россия
Во-первых, говорит эксперт, у российского режима есть враждебные цели не только по отношению к Украине, но и они, убежденный дипломат, точно не изменятся.В конце концов Чалый напомнил, что свой ультиматум российский режим накануне широкомасштабного вторжения в Украину в середине декабря 2021 года направил в Брюссель и Вашингтон, а не в Киев.
Во-вторых, по его словам, таков всеми желанный "мир" (за счет территорий и капитуляции Украины), а точнее — временное прекращение огня будет иметь следствием и возвращение на ротацию десятков или сотен тысяч российских военных, получающих денежную компенсацию за свои преступления и уже почувствовали запах крови, безнаказанности и куража.
В-третьих, считает эксперт, Америка далеко, и там легче рассматривать разные сценарии, а страны ЕС – на расстоянии перелета ударного дрона, не говоря уже о наличии общих границ с варварами XXI века, как морских, так и по суше. По его словам, стратегические бомбардировщики не перестанут летать, а ракетные программы России не будут свернуты.
В-четвертых, мир только в начале развертывания серии локальных и региональных конфликтов и войн и странам ЕС и НАТО в Европе вряд ли удастся сконцентрировать больше ресурсов, чем сейчас, когда есть шанс остановить агрессора вне своих территорий.
Поэтому, по его мнению, в этой ситуации вывод может быть только один: если страны Европы не объединятся с Украиной в вооруженную коалицию в противодействие агрессору, если в этом году не утроят свои усилия и, как было бы правильно и в соответствии с Уставом ООН , не применят коллективную самооборону против РФ – война придет к ним, на их территорию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может превратить Украину в часть РФ.
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