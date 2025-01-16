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Главная Новости Мир ЕС РФ ударила по крупнейшему газохранилищу Украины: что на это говорят в Евросоюзе
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РФ ударила по крупнейшему газохранилищу Украины: что на это говорят в Евросоюзе

Украинская энергетическая система испытывает огромное давление из-за регулярных российских атак на объекты критической инфраструктуры.

сегодня, 16:45
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Клименко Елена

Ракетная атака России на одно из крупнейших газовых подземных хранилищ Украины не создает угрозы непрерывности поставок газа в Европейский Союз. Брюссель продолжает учить возможные последствия этой атаки. Об этом сообщила представитель Европейской Комиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга 16 января.

РФ ударила по крупнейшему газохранилищу Украины: что на это говорят в Евросоюзе

Транзит газа. Фото: УНН

"Мы были проинформированы о недавней атаке на подземный газовый объект на западе Украины. Согласно текущей информации, нет немедленных угроз безопасности поставок газа в ЕС", — отметила Итконен.

Она также добавила, что Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации и сотрудничает с Энергетическим сообществом, а также поддерживает контакты с Киевом для оценки объема нанесенного ущерба и возможных последствий безопасности газовых поставок.

Еврокомиссия подчеркнула, что украинская энергетическая система испытывает огромное давление из-за регулярных российских атак на объекты критической инфраструктуры, в частности энергетические и газовые объекты. Эти атаки значительно усложняют поддержку энергетической стабильности в стране, что, в свою очередь, создает дополнительные риски поставки газа в Европу.

"К сожалению, есть основания полагать, что Россия, вероятно, и дальше будет нацеливаться на объекты критической энергетической инфраструктуры. ЕС полностью готов оказывать помощь и продолжает поддерживать украинцев", — подытожила Итконен.

Портал " Комментарии" уже писал, что украинская сторона не намерена идти на уступки Словакии или возобновлять соглашение с российским "Газпромом" о транзите газа, чтобы улучшить отношения с главой словацкого правительства Робертом Фицо. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



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