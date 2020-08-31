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Главная Новости Мир ЕС Родственники погибших в авиакатастрофе MH17 заявили о намерениях получить компенсацию от обвиняемых
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Родственники погибших в авиакатастрофе MH17 заявили о намерениях получить компенсацию от обвиняемых

Требования еще не были направлены в суд, ведь неизвестно, какие законы - Нидерландов или Украины - будут рассматриваться в вопросе возмещения

сегодня, 20:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правозащитники родственников жертв рейса MH17, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года, заявили о намерении требовать материальную компенсацию от обвиняемых. Об этом говорится на сайте Deutsche Welle со ссылкой на новостное агентство Reuters.

Триста шестнадцать семей пассажиров печально известного рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines будут требовать материального возмещения от четырех обвиняемых по этому делу, которое рассматривается в Нидерландах - заявили адвокаты, представляющие интересы пострадавших. Размер компенсации на данный момент не уточняется.

Родственники погибших в авиакатастрофе MH17 заявили о намерениях получить компенсацию от обвиняемых

Источник: Цензор.нет

Также, 76 членов семей погибших хотят воспользоваться правом выступления в ходе судебного процесса.

Требования еще не были направлены к "служителям Фемиды", ведь юристы просят суд определить, какие законы - Нидерландов или Украины - будут рассматриваться в вопросе возмещения. Также,решение по компенсации будет зависеть от того, будут ли обвиняемые признаны судом виновными в авиакатастрофе Boeing рейса MH17.

При этом, представители потерпевших в суде подчеркивают, что для родственников жертв важным является не столько получение денежной компенсации, сколько восстановление справедливости.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Нидерландах уволился прокурор, отправил в суд дело по МН-17.


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