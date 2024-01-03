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Россия ответит за преступления: в ЕС сделали заявление о поддержке Украины

В ЕС подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину

сегодня, 09:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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России придется ответить за ее военные преступления, которые она продолжает совершать против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter (Х) сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, реагируя на массированную ракетную атаку Москвы на Украину 2 января.

Россия ответит за преступления: в ЕС сделали заявление о поддержке Украины

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной", – высказался топ-дипломат ЕС.

Стоит отметить, посол США в Украине также отреагировала на ракетную атаку России по Украине. Бриджит Бринк заявила, что президент России Владимир Путин встречает новый год запусками ракет по территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия ударила по Украине сразу 10 Кинжалами: Валерий Залужный рассказал, сколько удалось сбить.

Ранее "Комментарии" писали – готов ли Киев к переговорам с Москвой, если Путин уйдет: у Зеленского дали ответ.




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