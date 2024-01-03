Россия ответит за преступления: в ЕС сделали заявление о поддержке Украины

России придется ответить за ее военные преступления, которые она продолжает совершать против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter (Х) сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, реагируя на массированную ракетную атаку Москвы на Украину 2 января.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной", – высказался топ-дипломат ЕС.

Стоит отметить, посол США в Украине также отреагировала на ракетную атаку России по Украине. Бриджит Бринк заявила, что президент России Владимир Путин встречает новый год запусками ракет по территории Украины.

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