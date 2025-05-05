Россия уже начала развал Европейского Союза: какие факты на это указывают

Мир вступает в решающую фазу большого политического противостояния между либеральными демократами и ультраправыми консерваторами. И если в Канаде и Австралии победы демократов стали очевидным ответом на тревожные сигналы из Америки, заявления Венса, политику Трампа, то Европа живет в другой реальности. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Политик обращает внимание, что в Румынии на президентских выборах в первом туре победил ультраправый кандидат Джордже Симеон, открыто поддерживающий Россию, ставящий под сомнение территориальную целостность Украины и претендующий на некоторые украинские земли, называя их "румынскими".

По мнению Княжицкого, это тревожный сигнал не только украинцам, но и всему демократическому миру. Тем более что схожие тенденции мы видели и во Франции, и в Италии, и в других странах ЕС. Впереди второй тур выборов в Румынии, а уже 18 мая выборы в Польше, где снова центристские силы будут соревноваться с правыми и ультраправыми. Следует понимать: несмотря на большинство в парламенте, не поддерживающее радикалов, именно ультраправый кандидат сегодня имеет шанс возглавить Румынское государство.

Почему это имеет значение для Украины? Потому что Россия системно поддерживает ультраправых во всех странах Европы. Их цель – развал Европейского Союза. Ведь только объединенная Европа способна противостоять агрессии. В одиночку — ни одна страна ЕС не выдержит давления Кремля. А ультраправые – удобные союзники для Москвы: антиевропейские, антиукраинские, изоляционистские. Это не новость. Еще польский политик Роман Дмовский, который видел наибольшую угрозу Польше в конфедерации с украинцами, избрал пророссийскую позицию и поссорился с Пилсудским. Последний отстаивал в то время идеи союза народов Первой Речи Посполитой", – написал нардеп.

Он отмечает, что Украина должна быть на стороне демократии. Нам нужна сильная, единая Европа. И потому любая победа ультраправых – это поражение для нас. Украинцы должны оставаться примером демократии, надежным союзником для тех политических сил, которые поддерживают единство Европы, выступают за нашу независимость и не видят союзника в Путине.

Николай Княжицкий отмечает, что оставаться надеяться, что во втором туре румынских выборов победит тот, кто не ставит под сомнение украинские границы. Иначе – Европу в будущем может ожидать раскол, а Украину – опасность.

Читайте на портале "Комментарии" — тревожный сигнал для Украины: кто выходит на выборах в Румынии во второй тур.



