Россия уже начала развал Европейского Союза: какие факты на это указывают

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Кравцев Сергей
Мир вступает в решающую фазу большого политического противостояния между либеральными демократами и ультраправыми консерваторами. И если в Канаде и Австралии победы демократов стали очевидным ответом на тревожные сигналы из Америки, заявления Венса, политику Трампа, то Европа живет в другой реальности. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Политик обращает внимание, что в Румынии на президентских выборах в первом туре победил ультраправый кандидат Джордже Симеон, открыто поддерживающий Россию, ставящий под сомнение территориальную целостность Украины и претендующий на некоторые украинские земли, называя их "румынскими".
По мнению Княжицкого, это тревожный сигнал не только украинцам, но и всему демократическому миру. Тем более что схожие тенденции мы видели и во Франции, и в Италии, и в других странах ЕС. Впереди второй тур выборов в Румынии, а уже 18 мая выборы в Польше, где снова центристские силы будут соревноваться с правыми и ультраправыми. Следует понимать: несмотря на большинство в парламенте, не поддерживающее радикалов, именно ультраправый кандидат сегодня имеет шанс возглавить Румынское государство.
Он отмечает, что Украина должна быть на стороне демократии. Нам нужна сильная, единая Европа. И потому любая победа ультраправых – это поражение для нас. Украинцы должны оставаться примером демократии, надежным союзником для тех политических сил, которые поддерживают единство Европы, выступают за нашу независимость и не видят союзника в Путине.
Николай Княжицкий отмечает, что оставаться надеяться, что во втором туре румынских выборов победит тот, кто не ставит под сомнение украинские границы. Иначе – Европу в будущем может ожидать раскол, а Украину – опасность.
Читайте на портале "Комментарии" — тревожный сигнал для Украины: кто выходит на выборах в Румынии во второй тур.
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