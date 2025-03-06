Россиянам стало проще попасть в Европу: в чем причина

Европейские страны стали активнее выдавать шенгенские визы гражданам России. Такую информацию обнародовало Министерство внутренних дел Латвии.

Шенгенская виза. Фото: 24 Канал

Последние статистические данные были представлены на встрече Совета Министров юстиции и внутренних дел ЕС в Брюсселе на этой неделе. Согласно им, в прошлом году было выдано 565 069 шенгенских виз для россиян, что на 25% больше по сравнению с 2023 годом.

Однако визовая статистика показывает несколько иные цифры. В 2023 году количество выданных виз действительно было меньше, но рост за 2024 год составляет лишь 8,6%, а не 25%. По сравнению с 2023 годом количество виз возросло всего на 45 тысяч — до 520 387.

Отмечается, что 90% выданных в 2024 году виз для россиян были туристическими. Соответственно, среди всех шенгенских виз, выданных за год, россияне составляют всего 5,7%.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции, Магнус Бруннер, выразил обеспокоенность ситуацией во время обсуждений в Брюсселе, призвав страны ЕС придерживаться единства в вопросе выдачи шенгенских виз. Еврокомиссия подчеркнула риски, которые Россия может создать как внутри Шенгенской зоны, так и за ее пределами.

Также было сообщено, что больше всего виз россияне получили в Италии, Испании и Франции — 134 тысячи, 96,8 тысяч и 99,5 тысяч соответственно. Больше отказов россияне получили от Мальты (34,8% от всех поданных заявок), а также от Эстонии (31,7%), Швеции (29,6%), Австрии (26,4%) и Германии (20,5%).

Ранее портал "Комментарии" писал, что больше всего запросов от россиян по оформлению бизнес-виз – 70% запросов – поступает именно в страны Евросоюза. Но если считать каждую страну в отдельности, то безусловным лидером является Китай.