Россияне ударили по дипломатах в Киеве: детали

Кравцев Сергей
В Киеве от массированной российской атаки ракетами и дронами от взрывной волны серьезные повреждения получило здание Представительства Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила в сети X глава посольства Евросоюза в Украине Катарина Матернова.
Здание представительства ЕС после удара РФ. Фото: из открытых источников
Дипломат отметила, что массированный российский удар по Киеву БПЛА и баллистикой ракетами этой ночью продемонстрировал отношение РФ к "миру".
Отметим, в Киеве из-под завалов после атаки России на столицу удалось достать живыми трех человек, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве.
Между тем, Киевская городская прокуратура сообщила в Telegram, что количество погибших возросло до 14 человек.
Также были найдены фрагменты тел, впереди — сложная идентификация. "На одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди", — подчеркнул чиновник в Telegram.
По словам пресс-секретаря ГСЧС Украины Светланы Водолаги, под завалами многоэтажки еще могут находиться 9 человек. Однако окончательно неизвестно, были ли эти люди в своих квартирах на момент удара.
Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника. Для расчистки территории активно используется роботизированная техника, чтобы спасатели могли быстрее работать.
