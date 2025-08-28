Россияне ударили по дипломатах в Киеве: детали

В Киеве от массированной российской атаки ракетами и дронами от взрывной волны серьезные повреждения получило здание Представительства Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила в сети X глава посольства Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Здание представительства ЕС после удара РФ. Фото: из открытых источников

Дипломат отметила, что массированный российский удар по Киеву БПЛА и баллистикой ракетами этой ночью продемонстрировал отношение РФ к "миру".

"Здание Представительства ЕС серьезно повреждено взрывной волной. Это — настоящий ответ Москвы на мирные усилия", — подчеркнула Матернова.

Отметим, в Киеве из-под завалов после атаки России на столицу удалось достать живыми трех человек, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве.

Между тем, Киевская городская прокуратура сообщила в Telegram, что количество погибших возросло до 14 человек.

Также были найдены фрагменты тел, впереди — сложная идентификация. "На одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди", — подчеркнул чиновник в Telegram.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Украины Светланы Водолаги, под завалами многоэтажки еще могут находиться 9 человек. Однако окончательно неизвестно, были ли эти люди в своих квартирах на момент удара.

Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника. Для расчистки территории активно используется роботизированная техника, чтобы спасатели могли быстрее работать.

"В целом по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах — принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела", — добавил Клименко.

