Российская нефть потоком идет в ЕС: как Кремлю удалось найти лазейку

Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой. Как передает портал "Комментарии", активное расследование началось после того, как рейтинговое издание Politico раскрыло, что миллионы баррелей российского топлива, с большой вероятностью, прибывали в блок после ребрендинга в Турции, несмотря на запрет на такой российский импорт.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что такая схема возможна из-за обходного пути в санкциях Брюсселя, который разрешает ввоз "смешанного" топлива в ЕС, если оно маркировано как нероссийское.

В материале говорится, что лазейка принесла путинскому режиму до 3 миллиардов евро только из трех турецких портов за 12 месяцев после того, как ЕС в феврале 2023 года санкционировал импорт российской нефти.

"Эта практика демонстрирует креативные способы, с помощью которых Россия обходит санкции ЕС и защищает свою торговлю ископаемым топливом, которая составляет почти половину доходов Кремля. В прошлом году издание Politico сообщило, что Москва получила еще 1 млрд евро из отдельной лазейки в санкциях ЕС в Болгарии", — сказано в статье.

Расследование также происходит на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой из-за ее российских инициатив – даже несмотря на то, что Турция предпринимает незначительные шаги для присоединения к санкциям США.

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