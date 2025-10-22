Российские деньги начнут работать на защиту Украины: что стоит за прорывным решением ЕС

Лидеры ЕС на саммите 23 октября призовут Еврокомиссию как можно быстрее разработать конкретные предложения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Бельгия, ранее противившаяся этому решению, фактически дала политический "зеленый свет" для этого. Что это значит для Украины? Действительно ли это может стать гарантией того, что у Украины хватит средств в ближайшие годы для продления защиты от РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

В действиях Европы есть важный маркерный момент

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский так прокомментировал ситуацию:

"Замороженные деньги и решения ЕС не являются для Украины панацеей, а скорее определенным шагом или даже полушагом к реальной поддержке Украины. Когда Бельгия, которая фактически держала у себя ключ к движению миллиардов российских активов, наконец дала политический "зеленый свет" на собственно их использование, то для многих это прозвучало, как ожидаемый сигнал. Сигнал типа того, что теперь становится понятно, что замороженные активы и деньги Кремля могут начать работать против России".

Эксперт говорит, что, на первый взгляд, это важное историческое решение, которого все ждали и на которое рассчитывали. И оно очень показательно, вроде того, что торжествует справедливость, которая начинает реализовываться не в словах, а в действиях и конкретно в передаче этих денег, активов.

"Но, если посмотреть глубже, не все однозначно. Во-первых, ЕС еще не решил, как это сделать. Мне неизвестны и непонятны все механизмы. Более того, сами европейцы этого не понимают. Во-вторых, замороженные активы – это не просто наличные деньги в сейфе, которые можно перевести в Украину одним банковским переводом. Это очень сложная, поэтапная работа, где каждый перевод каждого евро имеет под собой целый ряд оснований, аргументов, документов и, конечно, определенных страхов, маркеров, чтобы не создать прецедент, который потом может ударить по самой Европе. Потому что завтра кто-то другой может потребовать компенсации за другие войны, которые были до этого. К примеру, как недавно произошло между Польшей и Германией за Вторую мировую войну. Следующий аспект – стоит понять, что даже, если часть этих активов удастся использовать, то это не панацея. Речь идет о десятках миллиардов, но мы прекрасно понимаем, что война съедает такие суммы с такой скоростью, что Европа, передав эти активы, не сможет изменить стоимость войны", – отметил Владислав Дзивидзинский.

По его мнению, Украина нуждается в источнике дохода. Все мечтали, что эти деньги пойдут на восстановление Украины, а не на обеспечение войны, чтобы продержаться немного. При этом Украина нуждается в стабильных долговременных потоках финансирования. Не только для обороны, но и для восстановления. Чтобы люди понимали, что экономика работает и было понимание, как в этой стране можно жить и развиваться.

"Однако в этих действиях Европы есть важный маркерный момент. Европа наконец-то начала говорить о реальных действиях и реальной ответственности России, как агрессора. Это может стать переломным этапом в восприятии войны, когда Запад действиями начинает подтверждать свое осознание, что платить за преступления должны не налогоплательщики в Европе, оплачивая Украине деньги, как щит, а виновник – совершивший все эти преступления. Поэтому эта новость для Украины не является победой, но это фундаментальный сдвиг в сознании, правилах и действиях. Политический барьер преодолен. Дальше юридическая и техническая борьба. И, возможно, в ближайшие месяцы мы наконец-то увидим, что российские деньги начали работать не на Россию, а на украинскую защиту. Это не гарантия, что средств хватит, но это шанс, что справедливость может иметь финансовый эквивалент посредством передачи денег", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Процесс запустят немедленно

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что действительно положительная новость в том, что Бельгия вдруг передумала быть адвокатом и депозитарием российских денег и наконец сняла возражения против механизма передачи Украине €140 миллиардов российских замороженных активов.

"Раньше Брюссель опасался, что все судебные претензии лягут именно на него, ведь активы лежат в Euroclear. Но Еврокомиссия пообещала "юридический зонтик". И другие страны ЕС согласились разделить риски. Если в четверг лидеры ЕС дадут зеленый свет, процесс запустят немедленно", – отметила эксперт.

По ее словам, передавать деньги напрямую не будут. Вместо этого планируют финансовую схему: под замороженные активы выпустят облигации под 0%. А вот вырученные средства пойдут Украине. Первые выплаты ожидаются уже в 2026 году. Очень вовремя, чтобы латать бюджетные дыры

"Интересная деталь, даже Европейский центральный банк, который годами умолял не трогать российские деньги, теперь вдруг прозрел. Похоже, страх перед Трампом и его "дружбой" с Путиным или "бессилием" против россиян действует лучше любых экономических аргументов. Орбан и Фицо на этот раз не смогут испортить праздник, поскольку решение не нуждается в единодушии. Что ж, очень хорошо, что на четвертом году полномасштабного вторжения Европа наконец-то поняла, что деньги Путина лучше всего работают тогда, когда они работают на Украину", – отметила аналитик.

