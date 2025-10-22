Трамп має дві козирні карти в рукаві, щоб схилити Путіна до миру: деталі

Російський диктатор відверто тягне час, виставляючи американського лідера у Дональда Трампа не в дуже хорошому світлі перед усім світом. Для того, щоб показати Путіну, що це небезпечна тактика Трампу потрібно відправити українцям ту зброю, яку вони давно просять у Штатів і запровадити вторинні санкції насамперед проти Китаю. Як передає портал "Коментарі", про це пише New York Post.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, перший крок, на який має зважитися Трамп, це відправка Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda – можливо, спочатку кількох, але охоче збільшити постачання, щоб дати Києву можливість вражати енергетичні об'єкти та військові заводи глибоко на території Росії.

Другий крок – це запровадження "вторинних санкцій" проти Китаю та інших країн, які продовжують закуповувати величезні обсяги російської нафти, фінансуючи таким чином військову машину Путіна.

ЗМІ зазначає, тим часом Володимир Путін продовжує намагатися бомбами та дронами зломити Україну, завдаючи постійних ударів по цивільних об'єктах. Але він починає стикатися з нестачею людей на фронті, а падіння світових цін на нафту дедалі більше стискає його скарбницю. Уся ситуація продовжує залежати виключно від Трампа, який терпляче чекає.

