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Российским компаниям Агентство по авиационной безопасности ЕС не будет выдавать лицензии

Лицензии на полеты и самолеты компаниям и предприятиям агрессора отменены

сегодня, 08:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) ввело ограничения для российских компаний из-за войны, которую агрессор развязал против Украины. Об этом сообщается на странице Министерства инфраструктуры.

Российским компаниям Агентство по авиационной безопасности ЕС не будет выдавать лицензии

Фото иллюстративное / Pixabay

Агентство остановило действие всех сертификатов компаний, в которых владелец сертификата находится или проживает в россии, или иным образом подпадает под санкции. Отозваны лицензии авиаперевозчиков на изделия, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание, лицензии тренировочных центров для организаций, тренировочные устройства для имитации полетов, на которых должны учиться будущие специалисты.

Отмена действия лицензий и сертификатов Агентством означает, что самолеты российских авиалиний "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и другие не могут летать в авиапространстве Европейского союза.

Агентство остановило действие лицензии для тех предприятий, которые обслуживают авиатехнику, среди них: "А-Техникс", "S7 Инжиниринг", "Волга-Днепр техникс", действие сертификатов воздушных судов Ту-204 и Superjet 100. Агентство не будет принимать новые заявки на сертификацию от организаций страны-агрессора.

Кроме того, что самолетам агрессора теперь нельзя летать над Европой, работа российских авиакомпаний во всем мире стоит под вопросом, ведь они не могут гарантировать безопасность для тех, кто пользуется их авиалиниями.

Европейский союз запретил оказывать агрессору техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями в авиации или космической промышленности.

Как сообщал портал, россию исключат из Совета Европы. Представители ПАСЕ уже приняли по этому поводу единогласное решение. Как отметил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такое решение об исключении российской федерации поддержало 216 представителей парламентов.



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Источник: https://www.facebook.com/MinInfra.UA
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