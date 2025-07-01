В период с марта по апрель 2025 года испанские порты приняли около 123 тысяч тонн дизельного горючего из Марокко. В этом году в Евросоюз поступили сотни тысяч тонн дизеля, большая часть которого вероятно имеет российское происхождение, сообщает EL Pais.

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По данным информированных источников, Марокко не ввело санкций против российского дизеля и продолжает закупать его из России. В 2025 году марокканские порты приняли суда с более чем миллионом тонн дизельного горючего из России, что составляет около 25% общего импорта страны, информируют аналитики платформы Vortexa.

Эксперты обращают внимание, что с 2026 года в Марокко не работают нефтеперерабатывающие заводы, поэтому предполагают, что страна осуществляет реэкспорт российского дизеля под своей сертификацией.

В то же время испанские контролирующие органы начали расследование возможной незаконной поставки российского дизеля в Европу. Однако из-за сходства характеристик дизельного горючего в мире определить его точное происхождение крайне сложно.

В сфере санкций ЕС готовится 18 пакет ограничений, который, среди прочего, предусматривает снижение "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако поддержка новых санкций была заблокирована Словакией и Венгрией, требующими гарантий компенсации последствий энергетического отключения от России.

Как уже писали "Комментарии", российское правительство получило от Путина указание разработать план использования земель на временно оккупированных территориях Украины. Среди приоритетов – создание логистических хабов и расширение железнодорожного сообщения. Под прикрытием "экономического развития" Москва пытается наладить стабильные военные поставки — в том числе вооружения, техники и боеприпасы — для дальнейших боевых действий против Украины, заявил военный аналитик Павел Лакийчук.