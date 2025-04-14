Российский газ вновь может пойти по трубах в ЕС: что происходит

Руководители крупнейших фирм ЕС начали обсуждать вопрос о необходимости возобновить импорт определенного количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром". Об этом говорится в материале "Reuters".

Российский газ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что европейские чиновники всерьез опасаются войти в зависимость от США после того, как к власти вернулся Дональд Трамп и превратил энергетику на разменную монету в торговых переговорах.

В то же время, переговоры с Катаром об увеличении поставок газа уже давно никак не продвигаются, и хотя развертывание возобновляемых источников энергии нарастило темп, он все еще недостаточно быстрый, чтобы позволить ЕС чувствовать себя в безопасности.

На фоне этого, некоторые европейские компании уже публично говорят о возможности возобновления импорта определенного количества российского газа.

"Если в Украине будет разумный мир, мы могли бы вернуться к потокам в 60 миллиардов кубометров, возможно, 70, в год, включая СПГ", — сказал Дидье Голло, исполнительный вице-президент французской компании Engie, в интервью агентству Reuters.

По словам Голло, Россия может обеспечить около 20-25% потребностей ЕС, тогда как до войны этот показатель составлял 40%.

"Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров из России, как это было до войны... но я бы поставил на 70 миллиардов кубометров", — добавил еще один французский бизнесмен, руководитель нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Кроме этого, в земле Мекленбург-Передняя Померания, восточном регионе Германии, где газопровод "Северный поток" выходит на берег после прохождения из России по дну Балтийского моря, 49% немцев хотят вернуться к поставкам российского газа, показал опрос, проведенный институтом Forsa.

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