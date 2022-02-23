logo

BTC/USD

38798.35

ETH/USD

2715.18

LTC/USD

109.99

USD/UAH

29.50

EUR/UAH

33.30

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Российский империализм: в Словакии отреагировали на акт агрессии РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский империализм: в Словакии отреагировали на акт агрессии РФ

В Словакии осудили признание Россией независимости псевдореспублик ЛДНР

сегодня, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Российский империализм: в Словакии отреагировали на акт агрессии РФ

Фото иллюстративное / Pixabay

В Министерстве иностранных дел Словакии осудили признание Россией псевдореспублик ЛДНР и назвали политику Кремля "российским империализмом", который нужно остановить раз и навсегда. Об этом сообщает "Польское радио".

Президент Зузанна Чапутова заявила, что действия Путина и Госдумы России это не что иное, как акт агрессии и военной оккупации Украины. 22 февраля Словакия провела срочное заседание Совета безопасности, в ходе которого политические лидеры государства обсудили ситуацию в Украине и высказали свою позицию.

Политическое руководство страны заявило, что не принимает призывы России о возвращении к уровню безопасности, который был в прошлом веке и считает такие требования Кремля не приемлемы, а создание российского протектората на территории Украины недопустимо.

Агрессивные действия и нарушения международного права Россией власти Словакии осуждают и подчеркивают, что нужно делать все, чтобы не началась война в Европе. Поскольку главной угрозой для соседей остается Россия, она разрушает добрососедские отношения и оккупирует территории других независимых стран.

В свою очередь, Словакия готова принимать беженцев из Украины и будет усиливать патрулирование словацко-украинской границы, укреплять свою оборону.

Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах украинских дипломатов на международной арене. Также он подчеркнул, что украинцы скоординировали с партнерами следующие шаги, которыми будут держать Россию на дипломатическом треке.

Также мы писали, что Чехия заявила о поддержке Украины в стремлении вступить в Евросоюз и НАТО. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, правительство Чехии готово подписать с Украиной декларацию, которая подтвердит ее поддержку нашего государства на пути в Евросоюз.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polskieradio.pl/398
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!