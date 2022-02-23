Российский империализм: в Словакии отреагировали на акт агрессии РФ

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В Министерстве иностранных дел Словакии осудили признание Россией псевдореспублик ЛДНР и назвали политику Кремля "российским империализмом", который нужно остановить раз и навсегда. Об этом сообщает "Польское радио".



Президент Зузанна Чапутова заявила, что действия Путина и Госдумы России это не что иное, как акт агрессии и военной оккупации Украины. 22 февраля Словакия провела срочное заседание Совета безопасности, в ходе которого политические лидеры государства обсудили ситуацию в Украине и высказали свою позицию.

Политическое руководство страны заявило, что не принимает призывы России о возвращении к уровню безопасности, который был в прошлом веке и считает такие требования Кремля не приемлемы, а создание российского протектората на территории Украины недопустимо.

Агрессивные действия и нарушения международного права Россией власти Словакии осуждают и подчеркивают, что нужно делать все, чтобы не началась война в Европе. Поскольку главной угрозой для соседей остается Россия, она разрушает добрососедские отношения и оккупирует территории других независимых стран.



В свою очередь, Словакия готова принимать беженцев из Украины и будет усиливать патрулирование словацко-украинской границы, укреплять свою оборону.

Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах украинских дипломатов на международной арене. Также он подчеркнул, что украинцы скоординировали с партнерами следующие шаги, которыми будут держать Россию на дипломатическом треке.

Также мы писали, что Чехия заявила о поддержке Украины в стремлении вступить в Евросоюз и НАТО. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, правительство Чехии готово подписать с Украиной декларацию, которая подтвердит ее поддержку нашего государства на пути в Евросоюз.

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