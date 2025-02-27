Верхняя палата парламента Румынии приняла закон, позволяющий сбивать нарушающие ее воздушное пространство беспилотники. Решение было принято после многочисленных инцидентов, когда российские беспилотники попадали в воздушное пространство Румынии.

Румыния приняла решение сбивать российские дроны

Российские беспилотники, которые атакуют Украину, периодически нарушают воздушное пространство Румынии и разбиваются на территории страны НАТО. Оказалось, что согласно законам страны румынская армия не может вести боевые действия в мирное время, а соответственно и сбивать дроны.

Чтобы изменить это решение, обе палаты парламента Румынии приняли законопроект, одобряющий сбивание беспилотников. Законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства одобрен 78 голосами "за", 11 было "против" и 2 воздержались.

"Беспилотные летательные аппараты, незаконно пересекающие государственную границу Румынии и летающие в национальном воздушном пространстве без разрешения, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль", — говорится в новом законе.

Закон имеет конкретные положения по контролю воздушного пространства и его нарушению самолетами или дронами. Согласно ему пилотируемые летательные аппараты, нарушившие воздушное пространство, требуют системы действий, состоящей из идентификации, контакта, перехвата и предупредительных выстрелов. Если же они совершают атаку, или агрессивно отвечают на перехват – их можно уничтожить.

Что касается дронов, то беспилотники нужно обезвредить или взять под контроль в зависимости от уровня угрозы. Крайняя мера – уничтожение дрона, нарушившего воздушное пространство Румынии. Кроме того, согласно закону, системы союзников, присутствующие в Румынии, также могут участвовать в любых действиях в соответствии с договорами о коллективной обороне с членами НАТО и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии две ночи подряд звучала воздушная тревога. В Минобороны страны сделали заявление.

Также "Комментарии" писали, что пророссийского экс-кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску задержала полиция.