С беспрецедентной скоростью: ЕС продолжает финансировать бюджет РФ, несмотря на санкции, - СМИ

Европа в 2025 году активно увеличивает закупку российского газа, тратя миллиарды долларов, которые могут использовать Кремль для финансирования войны в Украине, сообщает Politico.

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Издание подчеркивает, что это происходит всего через несколько недель после завершения важного транзитного соглашения, которое внушало надежду на то, что Европа сможет уменьшить свою зависимость от России.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в течение первых 15 дней января 2025 года страны Европейского Союза импортировали 837,3 тысяч тонн сжиженного газа из России, что является рекордным показателем по сравнению с 760,1 тысяч тонн за такой же период прошлого года.

"Это вызывает опасение, что западные страны не делают достаточно, чтобы лишить Россию финансовых ресурсов, ведь война Москвы близится к своему четвертому году", — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что несколько стран, таких как Словакия и Венгрия, сильно зависят от украинского маршрута для поставок энергоресурсов и требовали возобновления соглашения, предупреждая, что в случае его прекращения им придется закупать более дорогой СПГ. поддерживает Кремль, даже пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и ограничить помощь беженцам, если Киев не позволит восстановить транзит.

Это, однако, не помешало возросшему спросу Европы на российский газ.

"Со второй половины декабря температура снизилась, а выработка ветровой энергии была на низком уровне, что привело к потребности в дополнительных поставках газа", — пояснил он.

Костерус также отметил, что почти 96% поставляемого в Европу российского СПГ поступает с Ямальского завода, расположенного в холодной Сибири. По его словам, большинство этих объемов — это долгосрочные контракты, поэтому ЕС не покупает дополнительные грузы на спотовых рынках, а продолжает получать газ согласно подписанным соглашениям.

Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, в свою очередь, отметила, что усилия по уменьшению зависимости от российского импорта угля, нефти и газа уже существенно ослабили контроль России над энергетическим рынком Европы.

"Однако, несмотря на эти важные достижения, российский газ все еще поставляется в ЕС, и импорт газа из России вырос в 2024 году, включая СПГ, что вызывает серьезную обеспокоенность", — признала она.

"Комментарии" уже писали, что цены на газ в Европе выросли в первый торговый день 2025 года на фоне остановки транзита газа из России через Украину, когда регион готовится к холодной погоде.