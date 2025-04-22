С "беспрецедентной скоростью": в ЕС указали впечатляющее достижение Украины

Процесс скрининга (оценки соответствия украинского законодательства стандартам ЕС) в рамках переговоров по вступлению Украины в ЕС проходит с беспрецедентной скоростью для Европейского Союза. Об этом сообщил на брифинге 22 апреля в Брюсселе спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Украина и ЕС. Фото: 24 Канал

Он подчеркнул, что расширение ЕС является одним из главных приоритетов Еврокомиссии. Он отметил, что Украина продолжает стабильно двигаться к членству в ЕС, демонстрируя самый быстрый темп скрининга в истории расширения.

"Процесс расширения является одним из ключевых направлений для этой Комиссии. Переговоры с Украиной начались в июне 2024 года, и Украина продолжает показывать стабильный прогресс. Сейчас мы на этапе двустороннего скрининга, охватывающего различные тематические кластеры европейского законодательства", — отметил представитель Еврокомиссии.

"Для Украины мы применяем ускоренную процедуру, позволяющую пройти скрининг с невероятной скоростью. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии и украинских партнеров для обеспечения максимально эффективного прохождения этого этапа", — добавил Гийом Мерсье.

Он также уточнил, что этот процесс будет продолжаться до осени.

Мерсье подтвердил, что Украина готова к открытию первого переговорного кластера "Основы" (Fundamentals), однако для этого необходимо получить согласие всех 27 государств-членов ЕС.

"Украина выполнила все требования для открытия первого кластера — так называемого кластера "Основы". Но, как вы правильно отметили, это требует согласия всех 27 государств-членов ЕС", — добавил он.

"Комментарии" уже писали, что в Европейском Союзе санкции против государства-агрессора России рассматриваются как ключевой инструмент давления. Снятие или ослабление ограничений возможно только в случае достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью для Bloomberg TV.