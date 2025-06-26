Саммит ЕС завершился тотальным провалом для Украины: что происходит

На саммите Европейского Совета, начавшемся 26 июня в Брюсселе, лидерам ЕС не удалось принять единое официальное заявление в поддержку Украины из-за позиции заблокировавшей документ Венгрии. В итоге текст был обнародован как дополнение к выводам саммита, получившим одобрение 26 из 27 государств-членов.

Саммит Евросоюза. Фото: Reuters

В коммюнике отмечено, что Венгрия таким образом также фактически заблокировала старт переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз. В то же время в приложении, которое поддержало подавляющее большинство стран, речь идет о непреклонной поддержке европейских стремлений Украины, признании ее реформ и готовности открыть первый кластер переговоров в будущем.

Европейский Совет также решительно осудил последние удары РФ по территории Украины, отметив необходимость немедленного прекращения огня и возвращения к содержательному диалогу. Отдельный акцент сделан на гуманитарных вопросах: освобождении военнопленных, возвращении депортированных гражданских и похищенных детей.

Участники саммита заявили о намерении наращивать военную помощь Украине, в частности, путем углубления сотрудничества в оборонной сфере и привлечения украинских предприятий к европейскому ОПК. ЕС также подтвердил выделение 30,6 млрд евро финансовой поддержки в 2025 году.

Кроме того, лидеры ЕС приветствовали 17 санкционный пакет против России, призвали бороться с обходом ограничений и поддержали идею создания специального трибунала за преступление агрессии против Украины.

Как уже писали "Комментарии", во время прошедшего накануне в Нидерландах саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время появился на публике в формальном деловом костюме. Это изменение во внешнем виде, по мнению ветерана украинской дипломатии Валерия Чалого, символизирует переформатирование подхода украинского лидера к общению с международными партнерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.