Саммиты ЕС-Украина и ЕС-США отменили: что известно

В Польше в первой половине 2025 года планировалось созвать саммиты ЕС-Украина и ЕС-США. Однако саммиты были отменены – об этом сообщил президент страны Анджей Дуда.

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Об отмене обоих саммитов Дуда сообщил во время состоявшегося в понедельник, 24 февраля, заседания Совета национальной безопасности Польши, пишет издание “РБК-Украина”. Президент Польши прокомментировал решение об отмене саммитов.

"Я сожалею, что в Польше отменены саммиты ЕС-США и ЕС-Украина", — отметил Дуда.

Что касается заседания Совета национальной безопасности Польши, то оно состоялось в связи с началом мирного процесса по завершению войны в Украине. Дуда подчеркнул, что Польша в этом процессе поддерживает Украину в политической, военной и гуманитарной сферах.

"Наша позиция неизменна: эта война должна завершиться справедливым миром — гарантирующим, что Россия больше не нападет ни на одну страну. Это также означает восстановление верховенства международного права", — добавил президент.

Напомним, что в канун годовщины начала полномасштабной российской вооруженной агрессии в Киеве повели форум "Украина. Год 2025". Президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину в борьбе против врага. На вопрос, готов ли Зеленский покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины, он ответил:

"Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Может обменять это на НАТО. Если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. И не собираются быть у власти десятилетия. Поэтому это мой фокус и желанная мечта”.