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Санкции ЕС против российского газа могут быть сорваны: кто решил подыграть Кремлю

По информации Politico, Венгрия не поддерживает новые санкции ЕС в отношении российского газа

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Намерения Европейского Союза по внедрению санкций против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России уже наталкиваются на противодействие Венгрии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", ссылаясь на представителей стран ЕС, которые после дискуссий о санкциях дали свой комментарий на условиях анонимности.

Санкции ЕС против российского газа могут быть сорваны: кто решил подыграть Кремлю

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По словам источников, Будапешт выразил значительные предостережения относительно нового предложения о санкциях во время первых разговоров между послами ЕС на прошлой неделе, хотя и отказался прямо выступать против этих мер.

Представитель Венгрии, имя которого не называют, заявил, что его страна будет блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе, говорится в материале.

"Мы проанализируем пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", – заявил венгерский чиновник во время встречи дипломатов в среду, рассказали два дипломата, которые знакомы с ходом дискуссии.

Санкции должны запретить странам ЕС реэкспорт СПГ из РФ, но они не остановят закупки российского газа в ЕС и не нанесут прямого удара по бизнес-интересам Венгрии.

Впрочем, Будапешт сильно зависит от СПГ из РФ и уже давно выступает против дальнейших энергетических санкций против Москвы, которые требуют единодушной поддержки всех 27 стран ЕС.

Собеседники издания заявили, что во время первых переговоров несколько других стран, в частности Франция, Германия, Италия, Испания и Франция, также просили предоставить им больше технической информации о мерах, связанных с санкциями.

"Когда речь идет об энергетике, они обеспокоены. Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенно", – рассказал неназванный дипломат ЕС.

В отличие от других стран ЕС, Венгрия отказалась не покупать газ из РФ после начала широкомасштабной войны в Украине и даже заключила новые соглашения с российской компанией "Газпром" об увеличении поставок во время пикового спроса.

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