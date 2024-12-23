Санкции не работают: российские бизнесмены все еще зарабатывают на торговле с Европой – The Insider

Российские олигархи, приближенные к Владимиру Путину, продолжают обходить санкции и зарабатывать миллиарды на экспорте товаров в Европу. Как сообщает The Insider, они используют лазейки, которые позволяют вести бизнес в странах ЕС при условии, что подсанкционный бизнесмен владеет менее 50% акций компании.

Санкции ЕС. Фото: slovoidilo

Наибольшие доходы от торговли с Европой получают олигархи Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг и другие.

К примеру, Олег Дерипаска уменьшил свою долю в компаниях En и "Русал", сократив ее до 35%. Благодаря этому ограничения ЕС на эти компании не распространяются. Несмотря на санкции, состояние Дерипаски во время войны выросло более чем в полтора раза, достигнув $2,8 млрд. Кроме того, деньги, заработанные в Европе, он направляет на содержание собственного ПИК, участвующего в боевых действиях в Украине.

Виктор Вексельберг, обладая большими активами из-за своих компаний, также успешно избегает санкций, оставаясь активным участником бизнеса в Европе.

Другой олигарх, Алишер Усманов, сократил свою долю в холдинге USM до 49%, что позволило компаниям холдинга избежать санкционных ограничений. Его холдинг включает в себя "Металлоинвест" – крупнейшую железорудную компанию России, продукция которой продолжает поставляться в страны ЕС.

Роман Абрамович также получает доходы от торговли с Европой из-за акций в компаниях "Евраз" и "Норникель". Ограничения на бизнес этих компаний фактически отсутствуют из-за отсутствия санкций против их основных акционеров.

Олигархи используют разные схемы для обхода санкций: оформление акций на менеджеров, родственников или доверенных лиц. Это позволяет им вести бизнес без помех и накапливать богатства, даже несмотря на введенные ограничения.

С начала войны капитал Усманова увеличился до $13,4 млрд, а семьи Скочев – до $6,7 млрд. Активы других бизнесменов также выросли, демонстрируя эффективность их схем уклонения от санкций.

Несмотря на заявленные санкционные меры, европейские рынки по-прежнему остаются источником огромных доходов для российских олигархов. Это подвергает сомнению эффективность нынешней санкционной политики Запада.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Орбан продолжит блокировать санкции ЕС против России к инаугурации Трампа.