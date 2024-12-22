Шольц поссорился с Дудой из-за вопроса о помощи Украине

Во время встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой возник острый спор. Причиной конфликта стало предложение Дуды конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины. Шольц отреагировал на эту идею резко, отметив риски для финансовых рынков и даже упрекнул Польшу.

Олаф Шольц и Анджей Дуда. Фото: Michel Euler/Associated Press/East News

Во время разговора Анджей Дуда призвал европейских лидеров превратить хранящиеся в европейских банках замороженные российские активы в ресурс для поддержки Украины. По оценкам, сумма этих активов составляет 260 миллиардов евро. Польшу в этом вопросе поддерживают США, Великобритания и некоторые страны ЕС. В то же время, Германия, Франция и Италия выступают против такого шага.

По данным Financial Times, Шольц подчеркнул, что конфискация таких активов может негативно отразиться на стабильности финансовых рынков ЕС.

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков", — ответил Шольц Дуде.

Эту реакцию канцлера Германии в интервью "FT" подтвердили три человека, знакомых с историей встречи. Кроме того, Шольц добавил, что "Вы даже не используете евро", имея в виду Польшу.

На Западе заблокировано около 300 млрд долларов суверенных российских активов. Больше всего средств, 191 миллиард евро, хранится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Еще 50 миллиардов есть в Великобритании, а 19 миллиардов – во Франции.

Эти активы приносят доход, например в 2023 году ЕС они увеличаться на 4,4 миллиарда евро. Страны ЕС и G7 уже согласились предоставлять Украине долгосрочный пакет помощи на 50 млрд долларов, которые будут компенсированы доходами от замороженных активов РФ. Однако это не касается конфискации российских денег.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссар призвал ЕС конфисковать замороженные активы России для возмещения Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на сигнал Шольца к Путину о войне в Украине.